قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نصيحة للشباب المصري، حثهم فيها على السفر والتعلم مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم نسيان الأصول والعمل من أجل رفعة أوطانهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي في افتتاح فعاليات ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية، الذي عقد بحضور قيادات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من رؤساء الجامعات الفرنسية.

وقال ماكرون مخاطبا الشباب: «أنصحكم بالسفر والتعلم من خلال السفر».

واستشهد بقول الشاعرة والروائية الفرنسية المصرية، أندريه شديد، قائلا: «أذكركم بما قالته أندريه شديد: أن تتنقلوا وتتعلموا من خلال هذا التنقل، ولكن لا تنسوا أصلكم ومنشأكم».

واعترف ماكرون، بأن جيله قد ارتكب أخطاء، قائلا: «لقد اقترف جيلنا أخطاء جسيمة.. لقد اعتقدنا أنه لكي ننجح لابد أن نسافر وننسى منشأنا وأصلنا».

وشدد أن «النجاح الوحيد هو النجاح الذي يعود بالنفع على بلادنا وجيراننا».

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية تستمر 48 ساعة، تركز بشكل أساسي على جهود إنهاء الحرب في غزة.

ويرافق ماكرون وفد وزاري رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية، والجيش، والاقتصاد، والصحة، والبحث، والنقل، وشملت الأنشطة الأولية للزيارة جولة للرئيسين السيسي وماكرون في منطقة خان الخليلي التاريخية مساء الأحد، وزيارة لمحطة عدلي منصور.

ووقع الرئيسان على عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين، شملت قطاعات النقل والصحة والتعليم، وعقب التوقيع جدد الرئيس ماكرون التأكيد على معارضة فرنسا لتهجير سكان غزة.