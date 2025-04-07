كوتيسا يثير الجدل حول مستقبله بعد ارتباط اسمه بالأهلي

أعاد ديريك كوتيسا، لاعب نادي سيرفيت السويسري، الجدال مرة أخرى حول إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وقبل كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وارتبط اسم كوتيسا بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المطالب المالية المرتفعة لناديه السويسري حالت دون إتمام الصفقة.

وقال ديريك كوتيسا في تصريحات نقلتها شبكة «TDG» السويسرية: «مستقبلي لا يزال يشغل أفكاري قليلًا.. هل سيتم اتخاذ قرارك بشأن مستقبلي قبل نهاية أبريل؟ نعم، هذا ما هو مخطط له».

وأوضح المهاجم السويسري: «هذا صحيح أنا أقل حسمًا وأنا أتفق معك في ذلك.. في العديد من المباريات، لم أتمكن من تقديم نفس الأداء كما كان من قبل».

وأضاف: «لا ينبغي أن يستمر هذا الأمر إلى الأبد،لكن عمري 27 سنة ولدي بعض الخبرة، أعلم أنه هذه الأمور تحدث في كرة القدم ومع ذلك يبقى الأمر محبطًا في الوقت الحالي، ولكنني أريد أن أكون حاسماً، كما كنت في السابق».

وأتم: «نعم، بصراحة الحقيقة هي أنه إذا تم حسم مستقبلي فسوف أكون أقل ضغطًا من الوضع الحالي.. إنه ليس عذرًا، لكنه يشغل أفكاري قليلًا».