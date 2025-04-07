أسينسيو يُغلق الباب في وجه باريس سان جيرمان

أغلق النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، الباب أمام إمكانية العودة إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعد انتهاء فترة إعارته الحالية.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن أسينسيو لا يخطط للعودة إلى باريس أو حتى تمديد عقده مع النادي الباريسي، والذي يمتد حتى صيف عام 2026.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ29 عامًا استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه المعهود الذي قدّمه مع ريال مدريد، حين توّج معه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا (2017، 2018، 2022)، وذلك منذ انضمامه إلى أستون فيلا خلال فترة الإعارة.

وقدّم أسينسيو أداءً لافتًا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 8 أهداف في 11 مباراة فقط، وهو معدل تهديفي يتفوق على مجمل ما قدمه مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه في صيف 2023 بصفقة انتقال حر.

وأشارت ليكيب أيضًا إلى أن باريس تلقى عدة عروض مهتمة بخدمات اللاعب الإسباني، في وقت يبدو فيه أن مستقبل أسينسيو بات بعيدًا عن "حديقة الأمراء".

ويستعد أسينسيو للعودة مؤقتًا إلى ملعب فريقه السابق، عندما يحل أستون فيلا ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة قد تكون محورية بالنسبة لمستقبله.