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تعديل موعد السوبر الافريقى لليد بين الأهلى والزمالك

علي البحيري
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 9:54 م

أجرى الإتحاد الإفريقي لكرة اليد  تعديلا علي موعد مباراة الزمالك والأهلي في بطولة السوبر الأفريقي لتقام الساعة 7 بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت النيجر مساء غدا الأحد.

وكانت مباراة  السوبر الافريقي بين الزمالك والأهلي، محددا لها الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة الساعة 8 بتوقيت النيجر.

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني دانيال جوردو غدًا الأحد، بغريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفر روي في كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك كلا الفريقين تاريخًا كبيرًا من المشاركات في السوبر الإفريقي، حيث شارك الزمالك 9 مرات من قبل ونجح في الفوز ب 7 ألقاب، فيما تواجد الأهلي 6 مرات سابقة وفاز باللقب مرة وحيدة.


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