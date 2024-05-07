حماس: اتفاق وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام عودة الاحتلال لعدوانه

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن موافقتهم على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "قطع الطريق أمام الاحتلال الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن الأسرى ثم يعود لعدوانه".

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "الجزيرة"، أن موافقتهم على مقترح الوسطاء في مصر وقطر جاءت بعد شهور من المفاوضات الشاقة والمعقدة، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم تحقق أهدافها العدوانية وتحطمت مخططاتها أمام بسالة شعبنا".

وأوضح حمدان: "وضعنا في المفاوضات خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها. وقد أمّن الاتفاق في بنوده القضايا الرئيسية لمطالبنا"، مشيرا إلى أن "الحركة أبقت على التنسيق مع الفصائل الفلسطينية خلال المفاوضات".

وأعلنت حركة حماس، الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء في مصر وقطر بموافقتها على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف مسئول في حماس لقناة "الشرق" السعودية أن الحركة وافقت على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل بعد تلقيها ضمانات أمريكية بأن الاتفاق "سيؤدي إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي من غزة في نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة".