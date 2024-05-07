الأردن: نتنياهو يعرّض مقترح الهدنة للخطر عبر قصف رفح

اتهم الأردن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعريض مقترح الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس للخطر عبر قصف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرا أنه إذا "كان (نتنياهو) يريد التوصل إلى اتفاق فعليه التفاوض بجدية على المقترح".

جاء ذلك في منشور بالإنجليزية نشره وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأناضول.

وكتب الصفدي: "تم بذل جهود هائلة للتوصل إلى صفقة تبادل من شأنها إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) وتحقيق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "حماس قدمت عرضا، وإذا كان نتنياهو يريد حقًا التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتفاوض بجدية على العرض".

وتابع مستدركا: "لكن نتنياهو، بدلا من ذلك، يُعرض الاتفاق للخطر من خلال قصف رفح".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، ادعى الجيش الإسرائيلي شن "هجوم مباغت" على ما قال إنها "أهداف لحركة حماس" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان حماس قبولها بمقترح مصري قطري لتبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار، وادعاء حكومة نتنياهو بأن المقترح "لا يلبي" متطلباتها، واتخاد مجلس الحرب بالحكومة قرارا بالاستمرار بالعملية العسكرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من تداعيتها الإنسانية.