المطبخ العالمي يوقف عمله في غزة بعد نفاد المواد الغذائية

أعلنت منظمة المطبخ العالمي الدولية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت جميع عملياتها الإنسانية في قطاع غزة بعد نفاد مخزون المواد الغذائية ووقود الطهي.

وأكدت المنظمة، في بيان، أنها قدمت خلال الـ18 شهرًا الماضية أكثر من 130 مليون وجبة، ووزعت نحو 26 مليون رغيف خبز، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة هذا الدعم الحيوي في ظل الوضع الراهن، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الشاحنات التي تحمل مساعداتها والوقود لتشغيل مطابخها موجودة على الحدود منذ مطلع مارس الماضي.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

ويرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.