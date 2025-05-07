محافظ بني سويف يبحث مع معهد التخطيط القومي خطوات تنفيذ مشروع النباتات الطبية والعطرية بسمسطا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفد مركز تحليل البيانات الاستشارية (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي بمصر، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وذلك لبحث الخطوات الأولية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء المنطقة المتكاملة للنباتات الطبية والتصنيع الزراعي بمركز سمسطا، والمقرر إقامته على مساحة 147 فدانًا، مع مناقشة آفاق التوسعات المستقبلية المرتبطة بالمشروع، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة بني سويف والمعهد.

ضم الوفد مجموعة من الأساتذة والباحثين المتخصصين المشاركين في إعداد دراسة الجدوى، منهم: الأستاذ الدكتور محمود أبو العيون، أستاذ الاقتصاد والرئيس التنفيذي لمركز CDAC، والأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم، أستاذ دراسات الجدوى وتقييم الاستثمار، والدكتورة حنان رجائي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، إلى جانب الدكتور محمد حسنين، مدرس الإحصاء، ونهلة سالم، مدرس مساعد الاقتصاد، ودينا عاصي، عضو المكتب الفني لرئيس المعهد، ومن بني سويف: الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

أعرب محافظ بني سويف عن تقديره للتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل تلك المشروعات الطموحة التي تفتح آفاقًا تنموية واقتصادية واسعة لأبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور الدراسة المبدئية التي أعدها فريق المركز، والتي شملت جمع البيانات والإحصائيات الضرورية، وتحليل توجهات الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية، وآليات التنفيذ المقترحة التي تضمن تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمحافظة بني سويف في مجال النباتات الطبية والعطرية، بوصفها من أهم المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

حيث أكد المحافظ أهمية المشروع، باعتباره أحد المشروعات الرائدة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز الصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة، مشددًا على أهمية الاستناد إلى الدراسات العلمية والتخطيط السليم لضمان استدامة المشروع وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

وكانت المحافظة قد شهدت في وقت سابق من اليوم سلسلة من الجلسات التشاورية الهامة، تحت إشراف السيد بلال حبش، نائب المحافظ، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لتنفيذ المشروع، والتي شهدت مشاركة واسعة من التنفيذيين بمركزي سمسطا والواسطى، وممثلي مديرية الزراعة، وخبراء من معاهد البحوث الزراعية، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، بجانب مسؤولي الوحدة الاقتصادية، والتخطيط العمراني، والإدارة الاستراتيجية، والتخطيط والاستثمار بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المزارعين والمنتجين والمصدرين العاملين في هذا المجال من أبناء المحافظة.

وتضمنت اللقاءات مناقشات موسعة تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة للمشروع، والتحديات التي تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية، حيث تم طرح سبل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وأهمية تهيئة البنية التحتية، وتشجيع التصنيع الزراعي القائم على الإنتاج المحلي لرفع القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المحاصيل المزروعة.