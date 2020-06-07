«أسيوط الجديدة» تتلقى 50 طلبا استثماريا لتخصيص أراضٍ بأنشطة متنوعة



تلقت هيئة المجتمعات العمرانية عدد 50 طلبا استثماريا للحصول على اراض بنظام التخصيص المباشر بمدينة اسيوط الجديدة، تبعا لتصريحات المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز المدينة.

اضافت عمار لـ«مال واعمال – الشروق» ان جهاز المدينة اتاح 12 قطعة ارض للتخصيص المباشر بانشطة متنوعة ما بين تجارى وادارى وسكنى، تعليمى، مخازن.

«جار اتخاذ اجراءات تخصيص 8 افدنة لصالح شركة توشيبا العربى، بالاضافة إلى 5 أفدنة لشركة مظلوم للتجارة لاقامة مخازن» ــ تبعا لتصريحات عمار، مشيرا إلى أن اصدار اجراءات تراخيص البناء لصالح شركة وادى دجلة لاقامة ناد رياضى على مساحة 26 فدانا، بجانب اصدار القرار الوزارى لتطوير 31 فدانا بمشروع عمرانى لصالح شركة مبانى للاستثمار.

وقالت عمار إن جهاز المدينة انتهى من تنفيذ موازنة العام المالى المنتهى 30 يونية 2020 بقيمة 212 مليون جنيه، ومن المتوقع ان تبلغ الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2020ــ2021 نحو 200 مليون جنيه.

تقع اسيوط الجديدة شرق النيل على بعد 15 كم من مدينة أسيوط الحالية. وترتبط المدينة بالمدن المحيطة من خلال تقاطع طريق القاهرة / سوهاج مع طريق الغردقة / أسيوط، بالإضافة إلى محاور أساسية مثل الكوبرى العلوى الجديد وقناطر أسيوط، تبلغ نسبة الكتلة العمرانية: 6,600 فدان (مناطق سكنية ــ مناطق خدمية ــ مناطق ترفيهية ــ مناطق سياحية).

وتبلغ الاستثمارات القائمة للمدينة فى الوقت الجارى نحو 4.6 مليار جنيه لتطوير 6500 فدان، والمخطط الانتهاء من تطوير 9000 فدان من مساحة المدينة بحلول 2050، بينما يبلغ اجمالى مساحة المدينة 30 الف فدان.

وعن مشروعات الإسكان باسيوط الجديدة، قالت عمار إنه جار تنفيذ 11 ألفا و928 وحدة إسكان اجتماعى، باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألفا و700 وحدة وحصول 4000 مواطن على الوحدات المتعاقد عليها.