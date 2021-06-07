هآرتس: التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحلول الاثنين المقبل

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الاثنين، أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون مطلع الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - أن "رئيس الكنيست ياريف ليفين أعلن رسميًا أنه تم إبلاغه من قبل رئيس الحكومة المكلف يائير لابيد بأنه تم الاتفاق على حكومة جديدة، وأبلغ النواب بأنه سيتم إجراء تصويت على الثقة بحلول يوم الاثنين المقبل".

وأكد ليفين أن "الموعد المحدد لأداء الحكومة الجديدة لليمين سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

وعقد قادة الائتلاف للأحزاب الثمانية التي تشكل الحكومة القادمة أمس الأحد أول اجتماع منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة.

ويأتي الاجتماع الأول لقادة ثمانية أحزاب تشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة قبل التصويت في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة المتوقع خلال الأيام القادمة.

وضم الاجتماع رؤساء الأحزاب الثمانية وهم يائير لابيد رئيس حزب يوجد مستقبل، ونفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، ومنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، وميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل، وأفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، ونيتسان هوروفيتس.

وأعلن يائير لابيد زعيم حزب يوجد مستقبل، وبينيت عن تشكيل ائتلاف حكومي إسرائيلي يوم الأربعاء، الماضي، بعد الحصول على 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا المؤلفة للبرلمان الإسرائيلي.