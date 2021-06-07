قال الدكتور خالد مجاهد، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة استقبلت اليوم 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» ضمن الاتفاقية الموقعة ما بين هيئة المصل واللقاح «فاكسيرا»، والشركة الصينية «سينوفاك»، شهر أبريل الماضي.



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه من المقرر أن تستقبل مصر أكثر من مليون جرعة لقاح «سينوفارم» يوم 13 يونيو الجاري، لافتًا إلى توالي اللقاحات على مصر بعد ذلك.



وذكر أن الوزارة بدأت التلقيح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا من خلال العيادات المتنقلة أمام مكاتب البريد، موضحًا أن عدد من تلقوا لقاح «كوفيد - 19» تجاوز 3.5 مليون من أصل 6 ملايين.



وعن إنتاج مصر للقاح «سينوفاك»، أوضح متحدث الصحة أن إنتاج اللقاحات يمر بمراحل عدة، أولها اختبار تحليل المواد الخام، مرورًا بالاعتماد وإجراء دراسات الثبات، نهاية بإجراء تحاليل مرة أخرى للجرعات داخل معامل هيئة الدواء؛ للتأكد من الأمان والفعالية.



وأشار إلى تلقي مصر أول منتج من لقاح «سينوفاك» بعد تصنيعه محليًا بحلول منتصف شهر يونيو الجاري، مضيفًا أن فعالية «سينوفاك» تصل إلى 91%، وحصل على رخصة استخدام الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.









وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفاك» الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.