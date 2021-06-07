الإمارات ترسل 960 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى غزة

أرسلت الإمارات اليوم الإثنين 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة.



وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 33 شحنة عبر معبر رفح، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من الإمارات إلى الشعب الفلسطيني.



وقالت الهيئة في بيان: "تسعى دولة الإمارات نحو تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، خاصة من النساء والأطفال".



وأوضحت الهيئة أنه تم خلال شهر يناير الماضي إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح أيضا، بقيمة 9 ملايين درهم، لدعم 10 آلاف أسرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.