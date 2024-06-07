رئيس معهد التخطيط يدعو للاستثمار بدلا من الاستدانة: القروض تخلف مخاطر كثيرة

توقع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، أن تشهد الأسعار انخفاضات خلال الفترة المقبلة، موضحا إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن متوسط التضخم في منحنى هبوط.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حوار عن قرب» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، أن معدل التضخم سوف يستمر في التراجع مع استعادة الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في ظل تحسن التصنيف الائتماني إلى «إيجابي» وإتمام مراجعة صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، مؤكدا أن كل ذلك سينعكس على الوضع الاقتصادي.

وأوضح أن متوسط معدلات التضخم الطبيعية في مصر 10% تزيد أو تقل 2%، لافتا أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار؛ بل يقصد به انخفاض نسبة الزيادة في الأسعار.

وشدد على ضرورة أن يأخذ الدين العام الخارجي و الداخلي منحنى هبوط مستمر خلال الفترة المقبلة، ليس فقط كنسب؛ بل كقيمة مطلقة، مشيرًا إلى أن «أعباء خدمة الدين أصبحت تشكل جزءًا كبيرًا للغاية من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة».

ودعا العربي إلى «التوسع في الاستثمار بدلًا من التوسع في الاستدانة»، معتبرًا أن نموذج «رأس الحكمة» هو مثال فعلي على قدرة الاستثمار على حل العديد من المشاكل الكثيرة.

وأشار إلى أن القروض تخلف مخاطر كثيرة تتحملها الدولة، مثل تذبذبات سعر الصرف والأزمات العالمية على غرار اضطرابات سلاسل الإمداد؛ نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية، مؤكدا أن تحمل القطاع الخاص لتلك المخاطر سيخفف الكثير من الأعباء على الدولة.