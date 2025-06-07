إسرائيل تقول إنها استعادت جثمان محتجز تايلاندي في عملية خاصة بغزة

الأكثر قراءة
وسام أبوعلي: سأكون خائنا إن لم أشارك في مباراة فلسطين وعمان
«فيفا» يخفض أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية
وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً
زيزو: صلاح نصح جيرارد بضمي للاتفاق.. وهذا ما فعله مسئولو الزمالك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن "عملية مشتركة بين الجيش والشاباك"، تمكنت من العثور (أمس الجمعة) على جثمان محتجز تايلاندي، (نتبونغ بينتا)، في قطاع غزة.
وأشار البيان، إلى نقل الجثة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل.