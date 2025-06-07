إسرائيل تقول إنها استعادت جثمان محتجز تايلاندي في عملية خاصة بغزة

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن "عملية مشتركة بين الجيش والشاباك"، تمكنت من العثور (أمس الجمعة) على جثمان محتجز تايلاندي، (نتبونغ بينتا)، في قطاع غزة.

وأشار البيان، إلى نقل الجثة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل.