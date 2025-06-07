 إسرائيل تقول إنها استعادت جثمان محتجز تايلاندي في عملية خاصة بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تقول إنها استعادت جثمان محتجز تايلاندي في عملية خاصة بغزة

القدس - معا
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 11:09 ص

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن "عملية مشتركة بين الجيش والشاباك"، تمكنت من العثور (أمس الجمعة) على جثمان محتجز تايلاندي، (نتبونغ بينتا)، في قطاع غزة.

وأشار البيان، إلى نقل الجثة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل.

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