عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مراسم تنصيب الزعيم السابق لحزب العمل إسحق هرتسوج، البالغ من العمر 60 عامًا، اليوم الأربعاء، الرئيس الحادي عشر لإسرائيل خلفًا لرؤوفين ريفلين.

و«هرتسوج» المولود في مدينة تل أبيب الساحلية دبلوماسي وكان يشغل مؤخرا منصب رئيس الوكالة اليهودية. ويُعد منصب الرئيس في إسرائيل الذي سيشغله هرتسوج لسبع سنوات، فخريا بينما توكل السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء.

وحصل «هرتسوج»في الثاني من الشهر المنصرم على 87 صوتا في البرلمان بينما ذهب 26 صوتًا لمنافسته ميريام بيريتس، وقال في خطاب متلفز بعد إعلان النتائج: «سأكون رئيسا للجميع، وسأبني جسورا بين مختلف شرائح مجتمعنا».

وتنافس اسحق هرتسوج في العام 2015 على رأس حزب العمل في الانتخابات التشريعية ضد بنيامين نتانياهو، آملا في الحصول على منصب رئيس الوزراء.