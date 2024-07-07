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أردوغان: على إسرائيل التخلي عن نيتها حول نشر الصراع في المنطقة

إسطنبول - د ب أ
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 5:13 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، ضرورة تخلي إسرائيل عن "نيتها في نشر الصراع في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وجاءت تصريحات أردوغان التي أدلى بها للصحفيين، فجر اليوم الأحد، لدى عودته إلى تركيا قادما من ألمانيا، بعد حضوره مباراة منتخب بلاده مع هولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وقال الرئيس التركي: "على إسرائيل التخلي عن نيتها نشر الصراع في المنطقة، وعلى الدول الغربية - لا سيما الولايات المتحدة - أن تتخلى عن دعم إسرائيل في هذا الصدد".

وأشار أردوغان إلى "محادثات جرت بين رئيس الموساد ومسئولين من حركة حماس في الدوحة، وتم خلالها اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التي تتوخى وقفا دائما لإطلاق النار".

وأضاف: "يقولون إن وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث في أي لحظة، بمعنى أنه قد تصلنا أخبار جيدة بأي لحظة من هناك، لكن الأمر كله يتعلق بمواقف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

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