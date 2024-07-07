حزب الله يستهدف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن عناصره استهدفوا موقع "‏السماقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وقال "حزب الله" في بيان إن عناصر المقاومة استهدفت موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مساء اليوم عدة مناطق في جنوب لبنان كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم سيارة عند مفرق بلدة "شعت" شرق لبنان.

وكان "حزب الله" اللبناني، قدأعلن في وقت سابق من اليوم، أن عناصره استهدفوا موقع "رويسات ‏العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وقال "حزب الله" في بيان إن عناصر المقاومة استهدفوا موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، اليوم السبت، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا بمسيرات انقضاضية مربض مدفعية إسرائيلي في بيت هلل.

وقال الحزب ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام :"شنّ مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى بالأمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة ممّا أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.