رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك في مجال الخدمات البحرية مع سفير تايلاند

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، سفير مملكة تايلاند في القاهرة، ثاناوات سيريكول ووفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية،وتعد الزيارة هى الأولى منذ تسلم السفير مهام منصبه.

أعرب ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي واستثمار التقارب نحو تفعيل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هيئة قناة السويس تشهد تحولا جذريا في أنشطتها الاقتصادية ضمن رؤيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل بإضافة خدمات بحرية وأنشطة لوجيستية جديدة تخدم حركة التجارة العابرة للقناة.

وأوضح ربيع أن قناة السويس أضافت العديد من الخدمات البحرية منها خدمات تموين الوقود والإسعاف البحري وتبديل الأطقم وجمع المخلفات البحرية، بجانب تعزيز أنشطة بناء الوحدات البحرية و إصلاح وصيانة السفن بالشركات والترسانات التابعة للهيئة.

من جهته أكد ثاناوات سيريكول حرصه على توطيد العلاقات الثنائية ودفع جهود التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بخدمات الموانئ وتشغيل القنوات البحرية والتدريب.

وناقش سفير تايلاند سبل التعاون في مجال تنشيط السياحة البحرية، في ضوء تنوع المزارات السياحية في منطقة القناة وتميز موقعها الجغرافي، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة معدلات السياحة الخارجية بين مصر وتايلاند خلال الفترة المقبلة.

وثمن السفير الدور المصري في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، متمنيا نجاح المساعي الرامية لعودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة، لما لها من انعكاس إيجابي على دعم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابا وارتفاع في تكلفة النقل.

وخلال اللقاء اتفق الجانبين على تفعيل التعاون الثنائي من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتحويل المناقشات إلى واقع ملموس.