المغرب: صناعة الأدوية تغطي أكثر من 70% من الاحتياج الوطني

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الاثنين، أن بلاده تمكنت من تحقيق اكتفاء بنسبة تفوق 70% من حاجياتها من الأدوية، بفضل تطور الصناعة المحلية في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أخنوش أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في العاصمة الرباط، بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح أن "الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة لتعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليص تبعيتها للخارج"، مشيرا إلى أن "التحفيزات الموجهة للمستثمرين أسفرت عن إنشاء 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأدوية".

وأضاف أن هذا التطور مكن من "تغطية أكثر من 70 بالمئة من الحاجيات الوطنية"، مشددا على أن بلاده "نجحت في تطوير صناعة الأدوية الجنسية، التي ارتفع استعمالها إلى 40 بالمئة من إجمالي الاستهلاك الوطني".

ويعد الدواء المكافئ، أو ما يعرف بالدواء الجنيس، بديلا محليا للدواء المستورد الذي يحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية قانونيا، إذ يتماثل معه في التركيبة والفعالية، لكنه يطرح بأسعار أقل، مما يجعله خيارا أكثر توفيرا للمستهلكين.

وفي السياق ذاته، كشف أخنوش عن تقدم الأشغال في مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات في إقليم بن سليمان (غرب)، واصفا إياه بـ"المشروع الطموح الذي سيمكن من تلبية نسبة مهمة من الحاجيات الوطنية، إلى جانب تلبية جزء من احتياجات القارة الإفريقية".

ووفق رئيس الحكومة، من المنتظر أن يبدأ المصنع في إنتاج نحو 5.5 ملايين جرعة من اللقاحات خلال عامي 2025 و2026، مع العمل على رفع طاقته الإنتاجية تدريجيا.