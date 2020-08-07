التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

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يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

ويغيب عن ريال مدريد قائده وقلب دفاع الفريق سيرجيو راموس، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، التي انتهت لصالح مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن التشكيل المتوقع لريال مدريد في المباراة، حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، رافاييل فاران، ميندي، كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس جونيور، أسينسيو.