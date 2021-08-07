إسرائيل تشن غارات على غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة

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شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة، اليوم السبت، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة في ظل تعثر جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في مايو الماضي.

وقالت مصادر فلسطينية إن غارات إسرائيل استهدفت موقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأرضا زراعية بعدة صواريخ.

وبحسب المصادر، أدت الغارات إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف معسكرا لأغراض عسكرية يتبع لحركة حماس، ونقطة إطلاق صواريخ محلية في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد اندلاع أربعة حرائق في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أمس الجمعة.

في المقابل، أشار الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إلى "إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مستوطنات إسرائيل وإثبات أنهم لن يخضعوا للإملاءات ومحاولات فرض المعادلات على القطاع".

وتوسطت مصر في 21 مايو الماضي في اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب ذلك بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير.