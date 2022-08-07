محافظ كفر الشيخ: إنشاء كوبريين علويين جديدين لربط غرب العاصمة بشرقها

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم السبت، عن إنشاء كوبريين علويين جديدين لربط غرب العاصمة بشرقها.

وقال محافظ كفر الشيخ - خلال اللقاء الدوري الذي يعقده لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ - إن المحافظة تعمل لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات قطاع النقل، حيث تم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير؛ لإقامة كوبريين جديدين، لربط غرب العاصمة بشرقها.

وأشار إلى أن قطاع الصحة يشهد أيضا تطوراً كبيرا، سواء للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة أو للأمانة العامة للمراكز التخصصية، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وخدمات لوجستية بمركز الأورام، وجار توريد الأجهزة الطبية والتي وصلت نسبة توريدها لـ 35%، ليتم افتتاحه قريباً، بالإضافة لتخصيص مركز الكلي ليكون ملحقا بمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، سواء المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ الجاري العمل بها، بالإضافة للمستشفيات الجديدة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، مما يجعل المحافظة مستعدة للمرحلة الثانية من التأمين الطبي الشامل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ "أما عن قطاع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، فلدينا 4 مراكز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، سيتم إقامة كافة الخدمات من بنية تحتية ومشروعات خدمية سواء بالمدن أو القرى".

وقال "نعمل بكل جدية في اعتماد المخططات التفصيلية والتحديثات، بالاتفاق مع هيئة التخطيط العمراني، حيث تم الإعلان عن تحديثات بـ 18 قرية، وجار العمل لاعتماد بقية القرى، ولن تكون هناك قرية أو تابع أو عزبة موجودة بالمحافظة إلا سيكون لها تحديثات، ويكون لها حيز عمراني، وسيتم الإعلان عنها".

وأشار إلى أنه - تلبية لمطالب أولياء الأمور - صدر قرار بالنزول بتنسيق الثانوي العام من 242 درجة لـ 235 درجة، وفي حالة وجود أماكن بالمدارس في المناطق النائية فقط، سيتم قبول عدد من الطلاب بتلك الأماكن فقط.