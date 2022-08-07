 صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في بئر السبع منذ بدء العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في بئر السبع منذ بدء العدوان على غزة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 4:36 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 4:36 م
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع للمرة الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

أطلقت المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة، على مستوطنات غلاف غزة.

قالت تقارير إعلامية، إن كل مستوطنات غلاف غزة البالغ عددها 58 تم استهدافها بصواريخ من داخل قطاع غزة في دقيقة واحدة.

واضطر جنود الاحتلال للاختباء داخل أحد الملاجئ في المنطقة التي يصطفون بها عند المنطقة الحدودية قرب قطاع غزة.

في المقابل، شوهدت مقاتلة إسرائيلية يُرجح أنها من طراز إف 16، تحلق في المنطقة، ما يشير إلى أنها ستشن ضربة جديدة على قطاع غزة.

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