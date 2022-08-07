الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في غزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة، وخفض التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت.

وقالت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في تصريح لها اليوم، أن دولة الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات، وبصفتها عضو في مجلس الأمن الدولي، تقدمت مع فرنسا والصين وإيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس يوم الاثنين المقبل، لمناقشة التطورات الجارية وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ويشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.

وطلبت دولة الإمارات العربية المتحدة و4 دول، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الاثنين المقبل، لبحث تطورات الأحداث، وذلك بحسب ما نشره موقع «العين» الإخباري.

وقالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه نظرًا للتطورات الجارية في غزة، فإن دولة الإمارات طلبت مع كل من فرنسا، إيرلندا، النرويج والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري».

وفي تصاعد لأحداث قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 شخصًا بينهم 6 أطفال جراء الغارات، التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني على التوالي على القطاع مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية.