 الحوثيون يعلنون تشييع جثامين 6 من مقاتليهم في العاصمة صنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يعلنون تشييع جثامين 6 من مقاتليهم في العاصمة صنعاء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:28 ص

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، تشييع ستة من مقاتليها، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، إنه جرى تشييع جثامين ستة من القوات المسلحة، أحدهم برتبة عقيد، وآخر برتبة نقيب، وأربعة برتبة ملازم أول وثاني.

وأشارت القناة إلى أن الستة قتلوا خلال المعارك الدائرة مع القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

ولم تذكر الوسيلة الحوثية، زمناً محدداً أو مكان مقتل هؤلاء.

يأتي ذلك تزامناً مع استمرار الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ نحو عشر سنوات. 


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