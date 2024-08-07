الأمم المتحدة: وفاة 15 شخصا في تعز اليمنية جراء الأمطار والسيول

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن الأمطار والسيول الجارفة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد تسببت بوفاة 15 شخصا.

وقالت المكتب الأممي في حسابه على منصة إكس، إن "الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بتعز، تسببت في يوم 2 أغسطس الجاري، في تضرر نحو 10 آلاف شخص، ووفاة 15 آخرين".

وأضاف، أن الأمطار والسيول تسببت كذلك في دفن أكثر من 80 بئراً، وجرف أراض زراعية، وتضرر المنازل والبنية التحتية.

وأشار إلى أن وكالات الإغاثة تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة.