الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، الأربعاء، أنها استهدفت مدمرتين أمريكيتين في شمال البحر الأحمر، إحداهما المدمرة "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات بدون طيار، والمدمرة الثانية هي "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية، أثناء عبورهما منطقة عمليات ما سماه "القوات المسلحة اليمنية" في إطار تقديم الحماية الأمريكية إلى "العدو الإسرائيلي".

وقال المتحدث الرسمي للجماعة العميد يحيى سريع، إن المدمرتين فشلتا في التصدي الكامل للصواريخ والطائرات التي نجحت في تحقيق أهدافها، دون أن يذكر تفاصيل بشأن وقوع خسائر، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف سريع، في تسجيل مصور عبر حسابه على موقع "إكس" أن جماعته استهدفت السفينة "contship ono" في البحر الأحمر أيضاً بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أن الإصابات كانت دقيقة، مبرراً الاستهداف بما سماه "انتهاك الشركة المالكة قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة".