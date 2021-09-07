الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لجمع أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة أفغانستان

قبل بدء مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء عاجلا لجمع أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المكتب يانس لاركيه في جنيف، اليوم الثلاثاء: "الخدمات الاساسية في أفغانستان تنهار، والطعام والمساعدة التي تنقذ الحياة على وشك النفاد".

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي سيترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين المقبل في جنيف.

ولا تأمل الأمم المتحدة فقط في الحصول على دعم الدول المانحة، ولكن تأمل أيضا في أن يتم السماح بدخول عمال الإغاثة لأفغانستان، التي سيطرت عليها حركة طالبان منذ الشهر الماضي.

وتأمل منظمات الإغاثة في أن تساعد الأموال التي سيتم جمعها في منع معاناة نحو 11 مليون شخص من الجوع خلال الشتاء.

وأشار لاركيه إلى أن أكثر من مليون سيدة وطفل في أفغانستان يعانون بالفعل من نقص حاد في التغذية.