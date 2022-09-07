السعودية تبحث مع البحرين وتركمانستان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق المشترك.

وناقش الوزراء الثلاثة خلال اللقاء المشترك اليوم الأربعاء، على هامش أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماعات الوزارية التي تستضيفها الرياض اليوم

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