البرتغال تسعى لمواصلة انطلاقتها المثالية بتصفيات يورو 2024 أمام سلوفاكيا

يبحث منتخب البرتغال عن مواصلة بدايته الرائعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

ويخرج منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب سلوفاكيا غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات، التي تشهد أيضا لقاءين آخرين، حيث تلعب لوكسمبورج مع ضيفتها أيسلندا، والبوسنة والهرسك ضد منتخب ليشتنشتاين.

ويتربع المنتخب البرتغالي على قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، عقب انتصاره في الجولات الأربع الأولى، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخبا أيسلندا والبوسنة والهرسك في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بثلاث نقاط، بينما يقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في لقاءاته الأربعة الأولى.

ويأمل منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في التقدم خطوة أخرى نحو التأهل لكأس الأمم الأوروبية التي توج بها عام 2016.

وخلال لقاءاته الأربعة التي خاضها في المجموعة حتى الآن، أحرز منتخب البرتغال 14 هدفا، دون أن يتلقى أي هدف، حيث بدأ مشواره بالفوز 4 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، قبل أن يسحق مضيفه لوكسمبورج بسداسية بيضاء بالجولة الثانية في مارس الماضي.

وفي يونيو الماضي، تغلب منتخب البرتغال 3 / صفر على ضيفه منتخب البوسنة، ثم اجتاز عقبة مضيفه منتخب أيسلندا بهدف نظيف، ليصبح على مشارف الصعود لأمم أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه والثامنة على التوالي.

ويرغب المنتخب البرتغالي، الذي يحتل المركز التاسع عالميا بالتصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يوليو الماضي، في مواصلة تفوقه على نظيره السلوفاكي.

وحقق منتخب البرتغال 3 انتصارات على حساب منتخب سلوفاكيا خلال 4 مواجهات بين المنتخبين، حيث أحرز خلالها 7 أهداف في شباك منافسه، الذي سجل لاعبوه هدفا وحيدا فقط.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين منذ آخر مواجهة جمعتهما في مايو 2005 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بألمانيا، والتي انتهت بفوز البرتغال 2 / صفر وشهدت تسجيل رونالدو أحد هدفي المنتخب الملقب ببرازيل أوروبا.

ويسعى رونالدو لتعزيز رقميه القياسيين كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية، حيث شارك حتى الآن في 200 مباراة مع منتخب البرتغال، متفوقا بفارق 4 مباريات على الكويتي بدر المطوع، أقرب ملاحقيه بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات الدولية.

كما أحرز رونالدو 123 هدفا مع المنتخب البرتغالي حتى الآن، بفارق 14 هدفا أمام الإيراني المعتزل على دائي، صاحب المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في المباريات الدولية.

ويقدم رونالدو أداء مبهرا مع النصر خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 6 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات مع الفريق.

ويحتل رونالدو المركز الثاني حاليا بقائمة هدافي تصفيات يورو 2024 برصيد 5 أهداف، بفارق هدف واحد خلف كل من الدنماركي راسموس هويلوند والبلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين يتقاسمان الصدارة الآن.

من جانبه، يتسلح منتخب سلوفاكيا، المصنف الـ47 عالميا، بمؤازرة الأرض والجمهور في مواجهة فريق المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، من أجل مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة.

وبدأ منتخب سلوفاكيا، الساعي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2016، مسيرته في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه منتخب لوكسمبورج، قبل أن ينتفض في لقاءاته الثلاثة الأخيرة.

وفاز المنتخب السلوفاكي 2 / صفر على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب 2 / 1 على مضيفه منتخب أيسلندا، وصفر / 1 على مضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب