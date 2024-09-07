قطر تتعهد بـ75 مليون دولار لدعم السودان

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اجتمعت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان توم بيريلو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم السبت، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في السودان، لا سيما تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشارت المندوبة إلى أن دولة قطر تسير منذ مايو 2023 جسرا جويا إلى السودان في إطار مساندتها للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب استمرار القتال، بجانب تقديمها الشهر الماضي مستلزمات الإيواء للمتضررين من الفيضانات في السودان.

ولفتت إلى تعهد دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي؛ لدعم السودان الشقيق منذ اندلاع الأزمة في البلاد.