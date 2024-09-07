توقيع مذكرة تفاهم بين بعثة الجامعة العربية والهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن

وقّع السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن، مذكرة تفاهم مع المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم السبت، في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد السفير الذوادي الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية بمواكبة مسيرة الديمقراطية في الأردن، حيث حرصت خلال العقد الأخير على مراقبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في المملكة منذ عام 2013، وهي المسيرة التي شهدت تطوراً وتحديثاً ملحوظاً على مختلف المستويات والأصعدة خلال السنوات الماضية.

كما أشاد المهندس موسى المعايطة خلال اللقاء بتواجد بعثة جامعة الدول العربية ضمن بعثات المراقبة، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها لمتابعة هذا الحدث الانتخابي الهام، ومنوهاً في الوقت ذاته بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها مختلف المؤسسات المعنية في الدولة بهدف تطوير العملية الانتخابية، ووضع نسبة مقاعد للأحزاب في المجلس النيابي المقبل ورفعها تدريجياً في المجالس اللاحقة، وذلك ضمن مساعي المملكة لتعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، بالإضافة إلى زيادة نسبة كوتا المرأة ووضع كوتا للشباب وإنشاء مراكز خاصة لاقتراع ذوي الإعاقة في كافة الدوائر الانتخابية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تعزيز تواجد ومشاركة مختلف فئات المجتمع الأردني في هذه الانتخابات.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على حقوق وواجبات مراقبي بعثة الجامعة التي تتضمن إتاحة الالتقاء مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام بإحترام قوانين الأردن والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وتهدف مهمة البعثة إلى مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية ويوم الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بالإضافة إلى المراحل الخاصة بالطعون.

وفي هذا الإطار، ستقوم البعثة بإصدار تقريرها النهائي عند الانتهاء من عملية المراقبة ليتم إرساله لاحقاً إلى الجهات الأردنية المعنية.