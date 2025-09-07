روني بردجي يظهر في قائمة برشلونة لأول مرة أمام فالنسيا

أدرج نادي برشلونة لاعبه الجديد، السويدي روني بردجي، في قائمته الرسمية للدوري الإسباني، ليصبح متاحًا للمشاركة أمام فالنسيا الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من الليجا.

صحيفة ماركا أوضحت أن بردجي، صاحب الـ19 عامًا والمولود في الكويت، خطف أنظار المدرب هانز فليك بسرعة لافتة، بعدما ترك انطباعًا مميزًا في حصتين تدريبيتين فقط، ما جعل المدرب يصر على تواجده مع الفريق الأول.

صفقة بردجي جاءت بفضل إصرار المدير الرياضي ديكو، الذي لاحقه منذ فترة طويلة حتى حصل على توقيعه من كوبنهاجن الدنماركي، عقب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته معظم موسم 2024.

وبانضمامه هذا الصيف إلى جانب الحارس خوان غارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، يواصل برشلونة رهانه على المواهب الشابة، رغم أن بردجي يشغل نفس مركز الموهبة الصاعدة لامين يامال.