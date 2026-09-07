فون دير لاين تستعد للإعلان عن استثمارات للاتحاد الأوروبي في جرينلاند

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يستعد الاتحاد الأوروبي وجرينلاند لتوقيع اتفاقية تعزز التعاون بينهما اليوم الاثنين.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة نوك لتوقيع إعلان جديد بين الاتحاد الأوروبي وجرينلاند.

ومن المتوقع أيضا الإعلان عن تعهدات باستثمارات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى مئات الملايين خلال التوقيع.

وقالت فون دير لاين لدى وصولها يوم الأحد إن الزيارة تهدف إلى توطيد شراكة فريدة بشكل أكبر. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن عائلة".

وتتمتع جرينلاند بالحكم الذاتي إلى حد كبير، لكنها تشكل جزءا من أراضي الدنمارك، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأن واشنطن طالبت بملكية جرينلاند، بدعوى المصالح الأمنية، وسعت إلى فرض بيع أكبر جزيرة في العالم إلى الولايات المتحدة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدنمارك غير قادرة على حماية جرينلاند من روسيا والصين. كما تتمتع المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 57 ألف نسمة بقليل، باهتمام بسبب احتياطياتها الواسعة من المواد الخام الحيوية.

وجدد ترامب مؤخرا مطالبه بشأن جرينلاند في يوليو/تموز، ربطاً لها بمراجعة مستمرة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا.

واقترح أن الولايات المتحدة قد تخفض مساهمتها في ردع روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ بشأن مستقبل جرينلاند.