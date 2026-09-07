كوشنر: غزة كانت مكانا بائسا لفترة طويلة

دافع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن الخطوات التالية في وقف إطلاق النار الهش في غزة، قائلا إنها "كانت مكانا بائسا لفترة طويلة".

وفي معرض حديثه في مؤتمر صحفي في أوكرانيا، دافع كوشنر عن عمله مع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، قائلا إن عسكرة حركة حماس في الأراضي الفلسطينية كان "يفوق استيعابنا، لذا فإن تجريدها من السلاح لن يكون أمرا سهلا".

وتابع كوشنر: "لكننا مصممون للغاية، ونحن نعمل على حل هذه الأمور".

وأضاف: "نحن نعمل على حل بعض القضايا السياسية في إسرائيل. أعتقد أننا نتفق معهم بشأن الوضع النهائي. لديهم فقط انتخابات محمومة، وهذا يجعلهم غير عقلانيين إلى حد ما في جوانب معينة".

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر .