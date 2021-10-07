أكد السودان أهمية حشد وتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بسبب زيادة تدفق اللاجئين والنازحين.

وشارك مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير علي بن أبي طالب، ونائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" خاردياتا لو نياي، وعددُ من ممثلي الدول المانحة، في جلسة نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأعرب مندوب السودان عن شكره لبعثة يونيتامس والفريق القُطري للأمم المتحدة على جهودهم في تقديم الدعم للحكومة الانتقالية، مستعرضا الوضع الإنساني الراهن في السودان.

وأشار إلى توافر الإرادة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية لتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا الخاصة بالشأن الإنساني.

من جانبها، تطرقت نائبة الممثل الخاص لبعثة "يونيتامس"، إلى التغيير الذي أعقب الثورة، مشيدة بالشراكة التي تجمع بين المكونين المدني والعسكري لإدارة شؤون السودان.

واستعرضت الوضع الاقتصادي وإعادة إندماج السودان في النظام التجاري والمالي العالمي عبر التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان في إطار خطواته الجادة نحو الإصلاح الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمار.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أشارت إلى ضرورة حشد الموارد المالية والدعم التقني بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، منوهة بالتعاون الكبير بين بعثة "يونيتامس" والحكومة السودانية.