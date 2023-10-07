شوبير يكشف أسرار بيان الأهلي بشأن محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تمرد محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية عن تمرد محمد عبدالمنعم، لرغبته في الرحيل عن الأهلي للاحتراف، كما قال البعض أن اللاعب تمرد، بسبب رغبته في تعديل عقده».

وأوضح: «عبدالمنعم، لم يطلب زيادة راتبه ولم يشتبك مع أي لاعب»، مضيفًا: «النادي الأهلي بدأ التحرك في تعديل عقد عبدالمنعم، لأنه أفضل مدافع في مصر»

وتابع: «محمد عبدالمنعم، لم يتمرد على الأهلي ولا توجد أي أزمة وعلاقته مع الجميع جيدة، لذلك أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق».

كان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قال إن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.. وما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، وإن اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات.