 صاروخ يمني يوقف حركة الطيران بمطار بن غوريون في تل أبيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صاروخ يمني يوقف حركة الطيران بمطار بن غوريون في تل أبيب


نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 6:16 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 6:16 م

علقت سلطات الاحتلال، جميع عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن جوريون في تل أبيب في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

بدوره، زعم جيش الاحتلال أنه اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، وادعى أن عملية الاعتراض جرت خارج المجال الإسرائيلي.

وسبق ذلك ما تحدثت عنه تقارير إعلامية إسرائيلية، التي أفادت بسماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل وقرب مستوطنات الضفة الغربية.

يُشار إلى أن جماعة الحوثي اليمنية، اعتادت تنفيذ هجمات على إسرائيل ضمن ما تقول إنه إسناد لقطاع غزة.


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