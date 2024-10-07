عمّت ربوع الولايات المتحدة، خلال اليومين الماضيين، مظاهرات تحيي ما أسماه القائمون على تلك المظاهرات "عام على الإبادة وعام على المقاومة" وذلك مع حلول الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي دالاس إحدى أكبر المدن بولاية تكساس، انطلقت مظاهرة حاشدة جابت شوارع وسط المدينة بحضور شرائح متنوعة شملت العرب والمسلمين والمكسيكيين والأمريكيين ذوي البشرة السمراء والأمريكيين البيض وعدد من السكان الأصليين، وغيرهم.

وفي إحدى الكلمات الرئيسية خلال المظاهرة، قال الدكتور عمر سليمان، وهو أحد الدعاة المسلمين المعروفين في أمريكا، إن ثمة شيئا غريبا كامنا في إحياء الذكرى.

ففي أمريكا وكندا مثلا، يقول سليمان إنه لا مشكلة لديهم في إحياء ذكرى السكان الأصليين والإبادة التي جرت لهم ووضع تماثيل كتذكار لما جرى، ما دام احتلال الأرض قائما، وما دامت هذه الذكرى أصبحت من الماضي، ولا يؤثر استدعاؤها على الواقع الحالي.

• رسائل المظاهرات

وأضاف الشيخ سليمان، أنه يفضل إحياء ذكرى التحرير، لا ذكرى المآسي، وأن يتم إحياء هذه الذكرى في مدرسة وائل الدحدوح للصحافة، ومدرسة هند رجب للإنسانية.

وتابع أن التحرير يتطلب جهودا مكثفة من الجميع، وألا يتأثر الناشطون بما أسماه "ماكينة الدعاية الصهيونية" التي تحاول "تشويه حقنا" في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدورها، قالت جيل ستاين المرشحة الرئاسية بالانتخابات القادمة، والطبيبة اليهودية التي رفضت منذ اليوم الأول الحرب الإسرائيلية على غزة، إنها فخورة بالمظاهرات المستمرة الداعمة للحق الفلسطيني، والتي لم تتأثر بالدعاية المضادة من مناصري الإبادة كما وصفتهم.

وأشارت ستاين -في كلمتها- إلى أهمية أن ينعكس هذا الحضور بالانتخابات القادمة، كي يعلم الحزبان الديمقراطي والجمهوري أنه ليس أمرا ضروريا أو محتوما التصويت لطرفين كل منهما يدعم الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن هذه إحدى الوسائل الهامة لإيصال رسائل سياسية واضحة لا لبس فيها ستُثمر مستقبلا.

من جهته، قال الدكتور حاتم بازيان الأستاذ في جامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا "إن علينا أن نتذكر جميعا أن هذه الأرض (أمريكا) ليست لنا، وليست لهم (المناصرين لإسرائيل) بل هي للسكان الأصليين الذي أبادتهم الآلة الاستعمارية الأمريكية".