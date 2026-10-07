أمطار غزيرة تضرب سانت فنسنت وجزر جرينادين وتتسبب في إغلاق المدارس

أغلقت حكومة سانت فنسنت وجزر جرينادين جميع المدارس اليوم الثلاثاء بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في إحداث فيضانات وانزلاقات أرضية في جميع أنحاء الجزيرة الواقعة في شرق البحر الكاريبي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية المحلي إن أكثر من 13 سنتيمترا من الأمطار قد تساقطت خلال 24 ساعة مع تحرك موجة استوائية عبر المنطقة.

وقالت السلطات إن الأشجار المتساقطة والانزلاقات الأرضية أغلقت الطرق الرئيسية، بينما ألحقت الفيضانات الشديدة الأضرار بالمنازل وأثرت على البنية التحتية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن الموجة الاستوائية كانت تتحرك غربا عبر شرق البحر الكاريبي حيث أبلغ عن عواصف رعدية قوية في الجوار. وأشار إلى أن موجة استوائية أخرى تتشكل قبالة الساحل الغربي لأفريقيا.

وتأتي العاصفة في الوقت الذي كان فيه موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي هادئا بشكل غير عادي هذا العام بسبب ظاهرة النينيو القوية، والتي تعطل تشكل العواصف فوق ذلك المحيط.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أعاصير خلال موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لهذا العام، والذي يمتد من 1 يونيو/حزيران إلى 30 نوفمبر وكانت آخر مرة تشكل فيها أول إعصار في المحيط الأطلسي في وقت متأخر مثل هذا الوقت من الموسم في 8 أكتوبر 1905.