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ألقت القوات الامنية بالجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين وسائق، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات أعمدة الإنارة بالطريق العام.

إذ تمكنت القوات الامنية أثناء استقلالهم سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الصف، محمل عليها "3 أعمدة إنارة وزنت 500 كيلو جرام – الأدوات المستخدمة فى التقطيع".

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالاتفاق مع عميل "سيئ النية"، مالك مخزن خردة، كائن بدائرة المركز، على تصريف المسروقات المضبوطة بحوزتهم.

تم ضبط صاحب المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.