ترامب و«مون» يتفقان على ضرورة استمرار الحوار مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي، "مون جاي ان"، إن المحادثات المتعلقة بكوريا الشمالية يجب أن تستمر، ووصفا الوضع في شبه الحزيرة الكورية بأنه خطير.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لنحو 30 دقيقة صباح اليوم السبت بتوقيت سول، في مكالمة أجريت بناء على طلب من ترامب، حسبما أفادت "كو مين جونج" المتحدثة باسم مون.

وقالت " كو" في رسالة نصية للصحفيين إن "الزعيمين أكدا أن الوضع الحالي على شبه الجزيرة الكورية خطير؛ واتفقا على ضرورة الحفاظ على زخم الحوار الذي يستهدف تحقيق إنجاز مبكر للمحادثات الأمريكية الكورية الشمالية لنزع أسلحة الشمال".

وجاء الاتصال وسط إشارات على أن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة على محرك في موقع إطلاق للصواريخ طويلة المدى، ووسط تصاعد حرب كلامية بينها وبين الولايات المتحدة.