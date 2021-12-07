سويسرا تستعين بـ2500 جندي للتصدي لكورونا

قالت الحكومة السويسرية إنها ستنشر ما يصل إلى 2500 فرد من القطاع العسكري، لمساعدة السلطات الإقليمية على مواجهة جائحة فيروس كورونا، مستفيدة مرة أخرى من القوات المسلحة لدعم نظام الرعاية الصحية مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الفتاك.

وسجلت سويسرا وجارتها الصغيرة ليختنشتاين، أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 وحوالي 11300 حالة وفاة منذ بدء الوباء، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وارتفعت الحالات مرة أخرى، مما أدى إلى إجهاد بعض المستشفيات حيث تحاول الحكومة السويسرية إبقاء الاقتصاد مفتوحا وسط ما تسميه بالوضع "الحرج".

وشددت سويسرا الأسبوع الماضي، القواعد الخاصة بارتداء الكمامات وإصدار شهادة لإثبات أن الشخص حصل على التطعيم أو تعافى مؤخرا من الفيروس.

وسويسرا، التي استعانت بالجيش مرتين العام الماضي لمساعدة السلطات الصحية، ستسمح للكانتونات (المقاطعات) بطلب المساعدة لرعاية المرضى أو نقلهم ودعم التطعيمات من القطاع العسكري، إذا كانت موارد الدفاع المدني وإدارة الإطفاء والقطاع الخاص غير كافية.

وقالت الحكومة إنها ستطلب من البرلمان الموافقة على الإجراء الذي سيستمر حتى 31 مارس العام المقبل.

يشار إلى أن، نحو 79٪ من وحدات العناية المركزة مشغولة الآن، منها ما يزيد قليلا عن 30٪ مكتظة بمرضىفيروس كورونا.

وحصل 66% من سكان سويسرا، أو ثلاثة من كل أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، على التطعيم المضاد لكورونا، على الرغم من الحملات العامة المتكررة لتشجيع رافضي التطعيم.





