وزيرة الثقافة: الوزارة تعمل على نشر الثقافة واكتشاف المواهب في كل محافظات مصر

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة في محافظات مصر، معلنة بدء وضع حجر الأساس في مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان.

وأشارت إلى افتتاح مكتبة في حي السلام في أسوان، وتحريك قافلة ثقافية متنقلة أخري في غرب أسوان، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في نشر الثقافة وتقديم ورش للأطفال ولجميع الأعمار، كما نعمل على اكتشاف وتنمية المواهب في كافة محافظات مصر.

وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم ـ في اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين عن سعادتها بخروج مهرجان القاهرة الدولي السينمائي بالشكل الذي يليق بمصر.

وأضافت :"سعدنا بوجود الفنان القدير رشوان توفيق، مشيرة إلى أنه قامة وقيمة فنية كبيرة".

وتابعت، وزير الثقافة أن الفنانين الأجانب أبدوا سعادتهم بالتواجد في مصر، مؤكدة أنهم أشادوا بفعاليات مهرجان القاهرة الدولي السينمائي ومشاركتهم فيه.