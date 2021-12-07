معمل المناخ: التغيرات المناخية تسببت في انخفاض إنتاج البطاطس والمانجو

أكّد الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أنّ التغيرات في المناخ التي يعاني منها العالم سببها الدول الصناعية الكبيرة، وهو ما يؤثر على الزراعة والمحاصيل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن ما يحدث حاليًّا يسمى "تطرف مناخي".

وأوضح أنّ الاحتباس الحراري أثّر على جدول الزراعات، مشيرًا إلى انخفاض في إنتاج البطاطس والمانجو ومحاصيل أخرى بسبب التغيرات المناخية.

وتابع: "ارتفاع درجة الحرارة في الشتاء الماضي أثر على محصول المانجو العام الماضي، بينما الموسم الشتوي المقبل غير واضح المعالم وسيؤثر على المحاصيل".