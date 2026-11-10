ترامب يدافع عن رئيس «إنفيديا» بعد شبهات ارتباطه بجاسوسة صينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، لا ينبغي أن يقلق بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في علاقته بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للحكومة الصينية.

وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "أعلم أن مكتب التحقيقات الاتحادي ينظر في الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد".

وأثار الكشف المفاجئ عن خيانة هوانج الزوجية اضطرابا في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، وأثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تصممها شركة إنفيديا، وتُستخدم في تشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وألمح ترامب إلى اتخاذ خطوة استثنائية بالتدخل المباشر في تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، في إشارة إلى طبيعة علاقته الودية بهوانج، فضلا عن الرهانات الجيوسياسية المحتملة المرتبطة بالقضية.

وقال ترامب: "تحدثت معه اليوم فقط للاطمئنان على أنه بخير، وسؤاله عن أحواله. وقال إنه لم يكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الأسبوع المقبل الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيثير هذه القضية مع شي.

وقال ترامب: "لا، لا أعتقد ذلك. أعني، ربما. أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن جيدا، وأعتقد ببساطة أنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة".