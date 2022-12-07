الأهلي ينتصر على المحلة بثنائية تاو وسافيو ويبتعد بصدارة الدوري

انتصر الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء على ستاد الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وحافظ الأهلي على الصدارة ووصل للنقطة 15 ووسع الفارق مع غزل المحلة صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط.

وأحرز بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 17، فيما أضاف برونو سافيو الهدف الثاني في الدقيقة 30.

الشوط الأول: انطلقت المباراة قوية وحماسية وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط بقوة لهز الشباك مبكرًا بتمريرات قصيرة وسريعة كادت تثمر عن الهدف الأول في الدقيقة 4، عندما تقدم كريم فؤاد من الناحية اليمنى ومرر الكرة عرضية إلى أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء، فسدد لكن الكرة ارتطمت بأقدام دفاعات غزل المحلة قبل أن تعانق الشباك. مع الدقيقة 8 استغل بيرسي تاو الارتباك الدفاعي للمنافس نتيجة الضغط المتواصل واستخلص الكرة وتقدم بسرعة حتى منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن فوق العارضة.

واصل الأهلي تقدمه وضغطه بقوة، وكاد أحمد عبد القادر يسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 من تمريرة سحرية حملت توقيع برونو سافيو، فتقدم عبد القادر وسدد لكن في جسد الحارس محمود الحضري ولو كان مرر للخلف إلى بيرسي تاو لتقدم الأهلي بالهدف الأول.

في الدقيقة 15 سدد عبد القادر كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء خرجت فوق العارضة.

الهدف الأول: محاولات الأهلي الهجومية ترجمها بيرسي تاو للهدف الأول في الدقيقة 17 من تمريرة طويلة حملت توقيع علي معلول، استقبلها تاو مباشرة ببطن القدم وهو متقدم بسرعته داخل منطقة الجزاء، ليباغت حارس المحلة محمود الحضري ويضع الأهلي في المقدمة. أخطر فرص المحلة لاحت في الدقيقة 23 عندما تقدم جابريل أوروك وراوغ أكثر من لاعب وسدد، ليتصدى محمد الشناوي وتتهيأ الكرة أمام باولن فوافي الذي سدد فوق العارضة.

الهدف الثاني: في الدقيقة 30 يمرر علي معلول الكرة إلى أحمد عبد القادر في الناحية اليسرى فيتقدم عبد القادر داخل منطقة جزاء غزل المحلة ويراوغ دفاعات المنافس بمهارة، حتى يصل إلى حدود خط المرمى ويعيد الكرة إلى الخلف فيلتقطها برونو سافيو ويسدد ببطن القادم مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.

واصل الأهلي تفوقه المهاري والخططي أمام غزل المحلة الذي سعى بقوة للعودة إلى المباراة، لكن كان الأهلي يقظًا لكل المحاولات بفضل صلابة خطي الدفاع والوسط، حتى أطلق حكم المباراة محمود الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/0. تفاصيل الشوط الثاني..