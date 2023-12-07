وزير الدفاع الألماني: يجب زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا

اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالتأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وأكد في الوقت نفسه أنه سيتم زيادة القدرات في أقرب وقت ممكن.

وقال بيستوريوس مساء أمس الثلاثاء: "لدينا حاليا مشكلة، وهي معروفة جيدا، وهي أن صناعة الدفاع لا يمكنها مواكبة الطلب الموجود في مناطق معينة".

وأشار الوزير إلى أن صناعة الدفاع تكثف قدراتها حيثما أمكنها ذلك، مضيفا "إنها مسألة سرعة، لا يمكنك أن يكون لديك تأثير غير محدود على السرعة".

وقال بيستوريوس إن الأمر يستغرق وقتا لإنشاء مصنع وبناء المخزونات اللازمة من الذخيرة والمتفجرات والمعدات، واستشهد بإنتاج ذخيرة دبابات "جيبارد"، التي اضطرت ألمانيا إلى إعادة إطلاقها، كمثال على ذلك.

وعلى الرغم من أن هذا تم بسرعة نسبية، فإنه استغرق ستة أشهر.

وقال وزير الدفاع: "نحن نتحدث عن جداول زمنية يمكن تسريعها ولكن ليس إلغاءها بالكامل".

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا هي الآن ثاني أكبر داعم لأوكرانيا من حيث شحنات الأسلحة، وقال: "نحن نقدم كل ما في وسعنا".

من ناحية أخرى، تم نقل أكثر من 900 مريض من أوكرانيا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، في عمليات يجري تنسيقها منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء.

وفي رد مكتوب علي سؤال قدمته كتلة المعارضة المحافظة التحالف المسيحي الديمقراطي (يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزبه الشقيق البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، أشارت الوزارة إلي أنه بحلول منتصف نوفمبر، فإن 928 مريضا ونحو 300 مرافق قد وصلوا عبر ما يُسمي بإجراء ورقة البرسيم.

وذكر بيان الوزارة أن ألمانيا قدمت بذلك أكبر مساهمة في عمليات النقل المنسقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءات الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه يتم نقل المرضى عادة بالطائرة.