

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المؤتمر الموسع مع رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلًا عن مسئولي الجهات التنفيذية.

وأكد المحافظ، أهمية تحفيز وحث المواطنين للمشاركة الوطنية في هذا الحدث التاريخي الذي ستشهده مصر على مدار أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أن الإقبال على اللجان الانتخابية من أبناء أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وقبائلهم سيعبر عن وعيهم وإدراكهم وإصرارهم على المشاركة الإيجابية والفعالة بهذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن خروج المواطنين ونزولهم إلى اللجان بكثافة سيبث رسالة للعالم على عظمة المصريين وقدرتهم على تخطى التحديات، والعبور إلى مستقبل أفضل.

وأكد المحافظ، أهمية الخروج بالانتخابات الرئاسية في أبهى صورة ممكنة وبشكل احتفالي، وهو الذي يتطلب تشجيع المواطنين للنزول، والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين (المغتربين)، منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة ، شركة جنوب الوادي لاستصلاح الزراعي، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسي بوادي النقرة، بالإضافة إلى عدد 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستي البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن عدد 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.