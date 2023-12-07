وصول 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش استعدادا لدخولها قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم الخميس، 5 طائرات تحمل كميات من المساعدات المقدمة إلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأفاد مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بأن الطائرات من دولة قطر

وتحمل 23 ألفًا و731 طنًا منها 6 سيارات إسعاف، ومستلزمات عناية شخصية للأطفال، والطائرة الثانية من الكويت من الجمعية الكويتية للإغاثة وتحمل 31 ألفًا و195 طنًا من مواد إغاثية وطبية و4 سيارات إسعاف.

فيما كانت الطائرة الثالثة من بلجيكا مقدمة من الاتحاد الأوروبي (IOM)، وتحمل 40.182

من مستلزمات طبية ومواد إغاثية، بالإضافة إلى طائرتين من الأردن لصالح UNRWA وPCRF وتحمل 23.200 طن مواد طبية.

وأشار المصدر، إلى قيام الهلال الأحمر المصري بنقل المساعدات إلى مخازن مركز الخدمات اللوجستية في العريش، تمهيدًا لنقلها تباعا إلى معبر رفح البري.